Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о поражении команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (1:4).

«Результат нас не устраивает. Есть вопросы по игре, есть определённые проблемы, которые пока не можем решить. «Ак Барс» допустил много потерь, этот компонент мог предопределить поражение? И потери, и кроме потерь есть вопросы. Это влияет на игру, на её содержание. Будем работать, надо исправляться. Главный тренер гостей сказал, что «Ак Барс» смотрелся хуже «Северстали»? Он правильно говорит. Мы можем и должны играть лучше», — приводит слова 68-летнего специалиста пресс-служба казанской команды.

После 12 сыгранных матчей «Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 17 очков. В четверг, 5 октября, подопечные Билялетдинова сыграют дома против «Авангарда».