Тренер «Северстали» Козырев: игра с «Ак Барсом» нам удалась с самого начала

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом».

Встреча состоялась 3 октября на домашней арене казанцев и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

«Игра нам удалась с самого начала. Мы забили свои голы, реализовали моменты и комбинации, которые мы создали. В концовке «Ак Барс» попытался переломить исход матча. Но мы здорово сыграли в обороне. Чудесную игру показал наш вратарь», — цитирует Козырева пресс-служба «Северстали».

«Северсталь» с 13 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче череповчане сыграют в гостях с «Сочи».