Главный арбитр КХЛ Анисимов: уровень чемпионатов мира без России очень сильно упал

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов высказался об отстранении национальных команд и российских судей от чемпионатов мира.

Напомним, что сборная РФ пропустила два последних турнира.

«Сейчас история такая, что, когда сборные России и Беларуси перестали играть на чемпионатах мира и вместо них добавились другие команды, уровень турнира очень сильно упал. Я никогда не буду говорить плохо о своих коллегах. Вы сами посмотрите и оцените уровень турнира и уровень судейства. Поэтому наши арбитры спокойно к этому относятся и понимают, что рано или поздно мы туда вернёмся. Другой вопрос, в какое время и какое поколение туда вернётся», - приводит «Чемпионат» слова Анисимова.