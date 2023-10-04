«Какой смысл ходить на хоккей, если играть 0:0?». Главный арбитр КХЛ — о ситуации с вратарями

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал о ситуации с вратарями.

Средняя результативность в сентябре составила 5,23 шайбы за игру.

«Мне очень их жалко. Правда. Искренне это говорю. Но давайте определимся – не только я, но и все руководители лиги и клубов – мы по какому вектору будем двигаться? Если поступит сигнал: «Всё, это безумие. Давайте защищать вратарей», — так это сделать несложно. Тогда любой контакт будет фиксироваться, а гол отменяться. Вы представьте, что во всех этих моментах взятие ворот не будет засчитываться. Мне кажется, что тогда уже болельщики начнут негодовать и станут говорить, почему всё подряд отменяется. Какой смысл тогда на хоккей ходить? Будем играть 0:0. Во всём должна быть золотая середина», — цитирует Анисимова «Чемпионат».

На данный момент в таблице Западной конференции лидирует «Локомотив». На Востоке первое место занимает «Металлург».