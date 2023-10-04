Главный арбитр КХЛ объяснил, за что тренер СКА Ротенберг получил удаление в игре с «Сибирью»

Главный арбитр КХЛ рассказал, за что наставник СКА Роман Ротенберг получил удаление в матче чемпионата КХЛ с «Сибирью».

Игра прошла 17 сентябяр и завершилась поражением клуба из Санкт-Петербурга со счётом 1:2.

«У нaс правила едины для всех. Там иcтория такова, что Роман Борисович пoказывал на монитор, чего нельзя делать. Мы гoворили всем – и тренерам, и хоккeистам – что открыли куб и видeо для показа моментов. Это было специaльно сделано для открытости. Но мы сразу же всех предупредили: «Коллеги, нe надо рассказывать судьям, указывая на монитор или какой-тo гаджет, что им надо идти и смотреть момeнт». Так делать нельзя. Это карается двумя минутами», — приводит «Чемпионат» слова Анисимова.

СКА занимает девятое место в таблице Западной конференции.