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Олимпийский чемпион Коваленко: «Витязю» нужен жёсткий тренер, например, Назаров или Рябыкин

Команда является главным аутсайдером чемпионата.
04 октября 2023 10:50
автор: Александр Поволоцкий

Олимпийский чемпион по хоккею Андрей Коваленко назвал кандидатов на пост главного тренера «Витязя».

Напомним, что накануне с этой должности был уволен Александр Завьялов.

«Судя по прессе, первый кандидат – Дима Рябыкин, который в последние годы работал как раз в Балашихе – с «Авангардом». Жёсткий парень – таким он был на льду, когда мы вместе играли за омский клуб, таким остался и на тренерской скамейке. Также назову Андрея Назарова и Валерия Белова, они уже работали в «Витязе», причём успешно. Ещё одна кандидатура – Сергей Светлов, который примерно в такой же ситуации в своё время взял Мытищи и вывел «Атлант» в плей-офф», – цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.

Отметим, что исполняет обязанности главного тренера »Витязя» Алексей Тертышный. Команда идёт на последнем месте в таблице КХЛ с 11 поражениями в 13 играх.

источник: Russia-Hockey.ru
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