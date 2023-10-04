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Главный арбитр КХЛ Анисимов рассказал о правиле, которое может появиться в лиге

Изначально его могут опробовать в матчах МХЛ.
04 октября 2023 11:31
автор: Александр Поволоцкий

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги Алексей Анисимов рассказал о правиле, которое может появиться в КХЛ.

Напомним, что новый сезон стартовал 1 сентября матчем между ЦСКА и «Ак Барсом».

«Одна из историй заключается в покидании шайбой зоны атаки/зоны защиты. В правилах это называется конечная зона. Может быть, можно попробовать на предсезонном турнире или в МХЛ не останавливать игру в тех случаях, когда шайба попадает в сетку в конечной зоне и затем падает на лёд. Я говорю о моментах, когда или вратарь её туда отбивает, или она попадает туда после броска и рикошета от клюшки защитника, а не о тех эпизодах, когда из средней зоны попадают в сетку», — цитирует Анисимова «Чемпионат».

Отметим, что средняя результативность команд КХЛ в сентябре составила 5,23 шайбы за игру.

источник: Чемпионат.com
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