Главный арбитр КХЛ Анисимов рассказал о правиле, которое может появиться в лиге

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги Алексей Анисимов рассказал о правиле, которое может появиться в КХЛ.

Напомним, что новый сезон стартовал 1 сентября матчем между ЦСКА и «Ак Барсом».

«Одна из историй заключается в покидании шайбой зоны атаки/зоны защиты. В правилах это называется конечная зона. Может быть, можно попробовать на предсезонном турнире или в МХЛ не останавливать игру в тех случаях, когда шайба попадает в сетку в конечной зоне и затем падает на лёд. Я говорю о моментах, когда или вратарь её туда отбивает, или она попадает туда после броска и рикошета от клюшки защитника, а не о тех эпизодах, когда из средней зоны попадают в сетку», — цитирует Анисимова «Чемпионат».

Отметим, что средняя результативность команд КХЛ в сентябре составила 5,23 шайбы за игру.