Олимпийский чемпион Ковальчук высказался об отстранении сборной России от международных турниров

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук высказался об отстранении россиян от международных турниров.

Бывший форвард СКА надеется, что ФХР сможет наладить контакт с Международной федерацией хоккея.

«Задачи федерации хоккея — заниматься выстраиванием новых отношений, находить выход из той ситуации, которая сложилась. У нас есть компетентные люди, которые найдут общие знаменатели», — приводят «РИА Новости» слова Ковальчука.

Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф заявил, что допуск юниорской сборной России до турниров под эгидой организации возможно только в сезоне-2024/2025, при соблюдении ряда условий.