Ковальчук высказался о недопуске российской хоккейной сборной к международным турнирам

Российский хоккеист Илья Ковальчук выразил надежду, что в ближайшее время сборная России вернется на международную арену.

«Задачи федерации хоккея — заниматься выстраиванием новых отношений, находить выход из той ситуации, которая сложилась. У нас есть компетентные люди, которые найдут общие знаменатели. Конечно, хотелось бы, чтобы это произошло как можно быстрее», — цитирует Ковальчука издание «РИА Новости».

Напомним, с февраля прошлого года российские хоккейные сборные отстранены от международных соревнований решением ИИХФ. Отмечалось, что к вопросу о допуске России организация вернется в марте 2024 года.