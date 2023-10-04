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Ковальчук высказался о недопуске российской хоккейной сборной к международным турнирам

В 2018 году он стал олимпийским чемпионом.
04 октября 2023 12:15
автор: Виталий Овсянников

Российский хоккеист Илья Ковальчук выразил надежду, что в ближайшее время сборная России вернется на международную арену.

«Задачи федерации хоккея — заниматься выстраиванием новых отношений, находить выход из той ситуации, которая сложилась. У нас есть компетентные люди, которые найдут общие знаменатели. Конечно, хотелось бы, чтобы это произошло как можно быстрее», — цитирует Ковальчука издание «РИА Новости».

Напомним, с февраля прошлого года российские хоккейные сборные отстранены от международных соревнований решением ИИХФ. Отмечалось, что к вопросу о допуске России организация вернется в марте 2024 года.

источник: «РИА Новости»
Олимпийский чемпион Ковальчук высказался об отстранении сборной России от международных турниров
Спортсмен выигрывал золото Игр в 2018 году.
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