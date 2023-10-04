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Рябыкин: не хочу даже говорить про главного тренера «Авангарда» Кравца

В прошлом сезоне КХЛ оба наставника руководили омичами.
04 октября 2023 13:34
автор: Виталий Стопин

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин оценил игру омского клуба в нынешнем сезоне-2023/2024 КХЛ. «Ястребы» недавно прервали четырёх матчевую серию поражений.

«Сложно понять, что происходит в команде, когда ты не находишься внутри. И рассуждать об этом будет неправильно. Могу только сказать, что вижу со стороны. Мне очень не нравится игра вратарей. Ну и при таком количестве удалений, конечно, невозможно, выигрывать. Может быть, дело и в главном тренере? По поводу Кравца я вообще ничего комментировать не буду. Не хочу даже говорить про этого человека.

Если бы сейчас обратно позвали? Я бы рассмотрел это. Обязательно! » — цитирует Рябыкина Om1.ru.

Дмитрий Рябыкин стал главным тренером «Авангарда» в нынешнее межсезонье. Специалист работает в тренерском штабе омичей с 2016 года. Он сменил в должности канадца Боба Хартли, помощником которого был на протяжении последних четырёх лет. После ухода Рябыкина омичей возглавил Михаил Краыец.

В сезоне-2022/2023 «Авангард» дошёл до финала Восточной конференции. Там омичи уступили в серии казанскому «Ак Барсу» (1-4).

Согласно информации в СМИ, Рябыкин является одним из претендентов на пост главного тренера «Витязя».

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