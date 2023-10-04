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Михаил Панин: без советских хоккеистов в НХЛ не появились бы Макдэвид и Маккиннон

В последние годы СССР в Северную Америку уехали сразу несколько легенд советского хоккея.
04 октября 2023 14:12
автор: Виталий Стопин

Двукратный чемпион СССР по хоккею Михаил Панин рассказал о серии матчей с клубами НХЛ. В 1989 году он играл с североамериканскими командами в составе «Крыльев Советов».

«Обстановка впечатляла: болельщики собираются, просят у тебя автографы, если видят, что ты русский. Тогда мы для них были ещё чем-то непознанным.

В Монреале культ хоккея. Там чтят игроков, вся арена облеплена фотографиями и плакатами бывших звёзд — Робинсон, Курнуайе, Ришар… Связь времён существует, а в России я этого не вижу. Ребята уходят из хоккея и не знают, куда приткнуться. Чтобы стать тренером, надо тоже пройти определённые круги — просто так тебя туда не возьмут.

Агенты, скауты атаковали команду во время серии? Кого надо — атаковали. Меня в 16 лет „Бостон“ звал. Если ты ярок, тебя без вопросов сразу окружают вниманием. Тогда в НХЛ стало меняться направление после времён Бобби Халла и Бобби Орра. Они правильно сделали, что выдернули советских ветеранских звёзд, которые очень много им дали, — та же пятёрка Фетисова. Потом покатила другая волна — Буре, Фёдоров, Могильный, Константинов, Каменский…

Из-за этого пошло разбавление стилей, и без них не появились бы в Канаде Макдэвид, Маккиннон и остальные топ-хоккеисты нынешнего времени», — приводит слова Панина «Спорт уик-энд».

«Крылья Советов» в 1989 году провели пяти матчей с клубами НХЛ и проиграли три встречи, однажды сыграли вничью и одержали одну победу.

источник: «Спорт уик-энд»
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