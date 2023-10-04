Роман Ротенберг: переход Серебрякова в СКА пойдёт на пользу всему российскому хоккею

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился эмоциями после завершения обмена вратаря Никиты Серебрякова из «Адмирала».

«С радостью приветствую Никиту Серебрякова в СКА! К нам едет очень сильный вратарь, имеющий огромный потенциал для роста. В прошлом сезоне КХЛ по праву признала его лучшим голкипером лиги. Мы уже работали вместе с ним в сборной России — и этот опыт был замечательным. На собственном опыте я убедился в том, насколько это талантливый и перспективный вратарь. Теперь мы будем вместе трудиться, играть и побеждать в СКА!

Хочу выразить огромную благодарность „Адмиралу“. Во Владивостоке пошли навстречу хоккеисту, который отдал более пяти сезонов дальневосточной команде, помог ей добиться лучшего результата в истории. Этот переход пойдёт на пользу всему российскому хоккею!

До конца сезона в „Адмирал“ отправляются Сергей Иванов и Дмитрий Бучельников. Это два молодых таланта, которые способны здорово помочь „морякам“ в решении их амбициозных задач. Уверен, что парни будут прогрессировать во Владивостоке и вернутся в СКА уже зрелыми мастерами. Желаю Сергею и Диме удачи и прогресса. Ещё увидимся и поработаем!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне КХЛ Никита Серебряков провёл шесть матчей и одержал две победы, при 92% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,48. В прошлом сезоне голкипер помог владивостокцам впервые пробиться во второй раунд Кубка Гагарина.