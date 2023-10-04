Стала известна сумма компенсации «Адмиралу» за обмен вратаря Серебрякова в СКА

Известна компенсация «Адмиралу» за обмен вратаря Никиты Серебрякова в СКА.

Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, в результате обмена перебираются вратарь Сергей Иванов и нападающий Дмитрий Бучельников. Они будут выступать до конца сезона на правах аренды.

По информации »Матч ТВ», денежная компенсация «Адмиралу» составляет около 100 миллионов рублей. При этом дальневосточный клуб расторг контракт с хоккеистом, выплатив ему зарплату. Чистая прибыль «Адмирала» составила около 60 млн рублей.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что переход Серебрякова в петербургский клуб пойдёт на пользу всему российскому хоккею.