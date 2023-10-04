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В Уфе на матче КХЛ состоялась благотворительная акция «Доброматч»

Количество зрителей, пришедших на игру, было умножено на 100.
В Уфе на матче КХЛ состоялась благотворительная акция «Доброматч»
04 октября 2023 17:57
автор: Степан Шереметьев
автор фото: ХК "Салават Юлаев"

29 сентября благотворительная программа Фонбет «ДоброFON» провела благотворительную акцию на матче Континентальной хоккейной лиги между уфимским “Салаватом Юлаевым” и магнитогорским «Металлургом». Акция была приурочена ко Всемирному дню церебрального паралича, который ежегодно отмечается в первую среду октября.

Хоккеисты обоих клубов вышли на игру в джерси, дизайн которой разработан детьми с диагнозом ДЦП. Автор логотипа на джерси – 9-летний Марк из Мелеуза, подопечный благотворительного фонда «Подарок Ангелу». Он же и произвел символическое вбрасывание. Все хоккейные свитеры были переданы в фонд для проведения благотворительного аукциона.

Количество зрителей, пришедших на матч, было умножено на 100, а полученная сумма в 736 600 рублей отправится в благотворительный фонд «Подарок Ангелу», который оказывает поддержку людям с ДЦП.

источник: «Советский спорт»
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