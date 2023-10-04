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Козлов остался доволен игрой «Салавата Юлаева» в матче с «Трактором»

«Трактор» после этой встречи уволил главного тренера.
04 октября 2023 21:00
автор: Александр Кожевников

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (4:0).

«Хороший матч от нас. Хочу отметить Илью Ежова, сыграл на ноль. Когда нужно, мы хорошо прессинговали. Я доволен тем, какую целостность мы показали на протяжении всей игры. «Трактор» хорошо начал. Хозяева всегда играют активно, когда трибуны погнали вперед. Ежов сделал ключевые сейвы, а мы реализовали свои моменты», — приводит пресс-служба уфимского клуба слова тренера.

Уфимцы таким образом смогли прервать серию из двух поражений подряд. «Трактор» потерпел первое поражение за три последних матча.

источник: ХК «Салават Юлаев»
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