Козлов остался доволен игрой «Салавата Юлаева» в матче с «Трактором»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (4:0).

«Хороший матч от нас. Хочу отметить Илью Ежова, сыграл на ноль. Когда нужно, мы хорошо прессинговали. Я доволен тем, какую целостность мы показали на протяжении всей игры. «Трактор» хорошо начал. Хозяева всегда играют активно, когда трибуны погнали вперед. Ежов сделал ключевые сейвы, а мы реализовали свои моменты», — приводит пресс-служба уфимского клуба слова тренера.

Уфимцы таким образом смогли прервать серию из двух поражений подряд. «Трактор» потерпел первое поражение за три последних матча.