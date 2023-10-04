СКА уступил «Динамо» в Минске, ведя 2:0 к 19-й минуте

Сегодня, 4 октября, в Минске местное «Динамо» принимало СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хозяева льда одержали волевую победу – 4:2.

К концу первого периода СКА вёл в две шайбы, отличились Владимир Алистров и Алекс Гальченюк. Затем счёт для минчан сократил Роман Горбунов. Позже забивали Виталий Пинчук и Янни Калдис. На 59-й минуте Горбунов установил окончательный счёт и оформил дубль.

СКА имеет в своём активе 12 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. У минского «Динамо» 14 баллов и седьмая строчка.