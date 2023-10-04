ЦСКА разгромил «Барыс» и одержал третью победу подряд

Сегодня, 4 октября, в Москве состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Барысом». Подопечные Сергея Фёдорова оказались сильнее – 4:0.

Первую шайбу в ворота гостей отправил на 9-й минуте Павел Карнаухов. Затем отличился Михаил Григоренко. Ещё два гола в ворота «Барыса» влетели в третьем периоде, их авторами стали Даррен Диц и Константин Окулов.

Для ЦСКА это уже третья победа подряд. Действующие обладатели Кубка Гагарина с 15 очками занимают шестое место на Западе. У «Барыса» 10 баллов и 10-я строчка на Востоке.