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ЦСКА разгромил «Барыс» и одержал третью победу подряд

У астанинцев дела на порядок хуже.
04 октября 2023 21:58
автор: Тимур Пацюк

Сегодня, 4 октября, в Москве состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Барысом». Подопечные Сергея Фёдорова оказались сильнее – 4:0.

Первую шайбу в ворота гостей отправил на 9-й минуте Павел Карнаухов. Затем отличился Михаил Григоренко. Ещё два гола в ворота «Барыса» влетели в третьем периоде, их авторами стали Даррен Диц и Константин Окулов.

Для ЦСКА это уже третья победа подряд. Действующие обладатели Кубка Гагарина с 15 очками занимают шестое место на Западе. У «Барыса» 10 баллов и 10-я строчка на Востоке.

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