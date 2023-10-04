Три очка Голдобина помогли «Спартаку» разгромить «Сибирь»

Сегодня, 4 октября, на арене «Мегаспорт» в Москве состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Сибирью». Подопечные Алексея Жамнова оказались сильнее – 5:2.

На третьей минуте счёт открыл Николай Голдобин. Во втором периоде ответную шайбу у сибиряков забросил Владимир Бутузов – 1:1. Вскоре Голдобин оформил дубль, но в дебюте третьего периода 2:2 на табло зажёг Тейлор Бек.

Тем не менее, «Спартак» дожал своего соперника. Голы Ивана Морозова, Максима Цыплакова и Михала Чайковски помогли красно-белым одержать победу.

Столичный клуб с 18 очками занимает пятое место на Западе. У «Сибири» 16 баллов и пятая строчка на Востоке.