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Нападающий «Спартака» Морозов: удаления соперника нам сильно помогли

Столичный клуб обыграл «Сибирь» со счётом 5:2.
04 октября 2023 22:57
автор: Александр Кожевников

Нападающий «Спартака» Иван Морозов прокомментировал победу над «Сибирью» (5:2).

«Наконец-то выиграли после двух поражений, начали забивать в большинстве и поэтому выиграли, я думаю. Конечно, приятно всегда первым забивать, а не пропускать и бежать отыгрываться. С «Трактором» мы тоже первые забили, но проиграли по итогу. Главное удержать счет или наращивать его.

Все хотят победить, две играющие команды встретились. Вопрос был только в том, кто больше забьет. Удаления соперника нам помогли. Наконец-то начали забивать в большинстве снова, от этого результат», - приводит слова Морозова «Спорт-Экспресс».

Столичный клуб с 18 очками занимает пятое место на Западе. У «Сибири» 16 баллов и пятая строчка на Востоке.

источник: «Спорт-Экспресс»
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