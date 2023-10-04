«Локомотив» на выезде обыграл московское «Динамо» в КХЛ

В Москве завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались столичное «Динамо» и ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой ярославцев со счётом 5:2.

Счёт в матче был открыт на девятой минуте игрового времени - отличился Ярослав Лихачёв, выведя ярославцев вперёд. На 13-й минуте встречи Эрик О'Делл сравнял счёт, однако ещё до завершения первой двадцатиминутки «Локомотив» снова вышел вперёд усилиями Максима Шалунова.

На 22-й минуте встречи Даниил Бут удвоил преимущество «железнодорожников», а ещё через две минуты Денис Алексеев стал втором четвёртой шайбы ярославцев в матче.

На 33-й минуте «Динамо» сократило отставание в счёте усилиями Егора Мартынова, однако последнее слово осталось за «Локомотивом» - Шалунов оформил дубль на 39-й минуте встречи.

В третьем периоде зрители забитых голов не увидели.

«Локомотив» одержал четвёртую победу подряд. «Динамо» потерпело первое поражение за послдедние три встречи.