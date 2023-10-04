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Дмитрий Квартальнов: СКА - клуб, определяющий вектор хоккея

Тем не менее, не хватает и этого.
04 октября 2023 23:29
автор: Тимур Пацюк

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:2).

«Победить соперника с »-2», это здорово. Первый период действовали неплохо, но пропустили в меньшинстве. СКА поддавил, и во втором периоде наш вратарь помог, дал нам шанс вернуться в игру.

Не могу сказать про прошлый сезон. СКА — клуб, определяющий вектор хоккея. Берут быстрых игроков, стараются играть вперёд. Много молодых ребят, но они серьёзного уровня. У нас тоже хорошая команда», - цитирует Квартального «Чемпионат».

В активе минчан 14 очков и 7-е место в турнирной таблице Западной конференции.

источник: Чемпионат.com
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