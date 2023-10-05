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Гол Задорова не помог «Калгари» обыграть «Эдмонтон» в предсезонном матче

Встреча прошла на арен «Роджерс Плейс».
05 октября 2023 08:50
автор: Александр Поволоцкий

«Эдмонтон» переиграл на своём льду «Калгари» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:2. В составе «Ойлерз» четыре очка набрал нападающий Коннор Макдэвид. Канадский форвард забросил одну шайбу и отдал три передачи.

Дубль на счету Коннора Брауни. По шайбе также забросили Лейн Педерсон, Леон Драйзайтль, Эвандер Кейн и Рафаэль Лавуа.

В составе «Калгари» отличились Уолкер Дьюр и российский защитник Никита Задоров.

Новый сезон стартует в ночь на 11 октября. В первом своём матче «Эдмонтон» сыграет в гостях с «Ванкувером», а «Калгари» примет у себя «Виннипег».

источник: «Советский спорт»
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