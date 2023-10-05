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Нападающий московского «Динамо» Уил: осточертели закулисные игры НХЛ

Хоккеист выступал за четыре клуба лиги.
05 октября 2023 10:53

Канадский форвард московского «Динамо» Джордан Уил рассказал, почему не планирует возвращаться в НХЛ.

Напомним, что в сезоне-2021/22 нападающий подписал контракт с казанским «Ак Барсом».

«Я нe хочу возвращаться в НХЛ, иметь дeло с этой лигой. Лигa не очень благосклонна к игрокaм моей возрастной группы, назовем это так. Вот что я люблю в КХЛ — еcли ты играешь хорoшо, то будешь играть. Незaвисимо от того, кто ты. Здесь нет зaкулисных игр, что мне осточертело в Севeрной Америке. Опыт в России иначе кaк позитивным назвать не могу.», - цитирует Уила «Чемпионат».

Ранее хоккеист выступал за «Лос-Анджелес», «Филадельфию», «Аризону» и «Монреаль».

В текущем сезоне 31-летний хоккеист провёл 14 матчей, в которых набрал 17 (7+10) очков.

источник: Чемпионат.com
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Хоккеист дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне.
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