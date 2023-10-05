Канадский защитник «Амура» Ли получил российский паспорт

Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли стал гражданином России.

Напомним, что 26-летний хоккеист заявил о желании получить российский паспорт в конце июля.

«Поздравляю Кэма с этим важным событием в его жизни. Рад, что в нашей стране и регионе на одного хорошего специалиста, человека и, самое главное, соотечественника стало больше», — написал в своём телеграм-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

Ранее Ли выступал в NCAA и АХЛ.

В текущем сезоне защитник провёл за «Амур» 13 матчей, в которых набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности »-4».