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Канадский защитник «Амура» Ли получил российский паспорт

Хоккеист дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне.
05 октября 2023 11:38
автор: Александр Поволоцкий

Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли стал гражданином России.

Напомним, что 26-летний хоккеист заявил о желании получить российский паспорт в конце июля.

«Поздравляю Кэма с этим важным событием в его жизни. Рад, что в нашей стране и регионе на одного хорошего специалиста, человека и, самое главное, соотечественника стало больше», — написал в своём телеграм-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

Ранее Ли выступал в NCAA и АХЛ.

В текущем сезоне защитник провёл за «Амур» 13 матчей, в которых набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности »-4».

источник: «Советский спорт»
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