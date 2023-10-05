Гендиректор «Трактора» рассказал о причинах увольнения Анвара Гатиятулина

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал увольнение главного тренера челябинского клуба Анвара Гатиятулина.

«Главное обоснование решения — «Трактор» в сравнении с прошлым чемпионатом должен быть конкурентной командой, а на деле мы видим продолжение прошлого сезона, итоги которого неудовлетворительны. Потенциал коллектива раскрыт далеко не полностью, он намного выше тех результатов, что мы видим сейчас. Анвару Гатиятулину большая благодарность за время работы в клубе и результаты, достигнутые с «Трактором», — цитирует Савина ТАСС.

Напомним, вчера, 4 октября, «Трактор» объявил об увольнении Анвара Гатиятулина. Он руководил командой с 2020 года. Также специалист трудился в клубе с 2015 по 2018 год. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Заварухин.

Клуб с 16 очками после 15 матчей занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.