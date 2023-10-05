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«Авангард» в овертайме победил «Ладу» в матче КХЛ

Команды провели встречу на «Фетисов-Арене» во Владивостоке.
05 октября 2023 14:57
автор: Глеб Шевяков

Хоккеисты «Авангарда» на своей площадке обыграли «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Основное время встречи завершилось при счёте 1:1.

За хозяев площадки шайбу забросил Прохор Корбит (1-я минута). Тольяттинский клуб ответил голом Дмитрия Кугрышева (29).

В овертайме победную точку поставил форвард владивосточной команды Антон Берлев.

Таким образом, «Лада» набирает 20 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» находится на десятой позиции, имея в своём активе десять баллов.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Авангард» (Владивосток) – «Лада» (Тольятти) – 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Корбит, 00:52 (бол.); Берлёв, 62:56 (бол.) – Кугрышев, 28:47.

источник: «Советский спорт»
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