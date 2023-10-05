Проворов рассказал, как в США восприняли его отказ участвовать в ЛГБТ-акции

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов сообщил, как в США отнеслись к его решению не принимать участие в ЛГБТ-акции.

В начале нынешнего года российский хоккеист, выступая ещё за «Филадельфию», не стал выходить на раскатку в радужном джерси. Позже 26-летний спортсмен объяснил своё решение: «Я уважаю всех. Уважаю выбор каждого. Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии. Я православный человек».

«В первые сутки в мою сторону был в основном негатив. Меня поддерживали родные, близкие. В России друзья, знакомые поддерживали. А в следующие две-три недели пошел позитив, потому что все равно там политика разделена – республиканцы считают так, а демократы – иначе. Через неделю, дней через 10, наверное, мы играли домашний матч. А я не люблю сидеть на лавке и просто катаюсь вдоль лавки, стекла, которое рядом, думаю об игре, о моментах, пока пауза. Поворачиваю голову и смотрю: прям рядом с лавкой, за стеклом, на первом ряду сидят пять человек. И все в моих майках показывают большой палец», – заявил Проворов в эфире ютуб-канала «Скользкий лед».

Проворов выступал за «Филадельфию Флайерз» на протяжении семи сезонов. Минувшим летом российский защитник присоединился к «Коламбусу».