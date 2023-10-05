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Комментатор Скворцов считает «Торпедо» лучшей командой КХЛ в сентябре

«Торпедо» находится в тройке лидеров чемпионата в Западной конференции.
05 октября 2023 17:52
автор: Александр Кожевников

Комментатор Роман Скворцов поделился мнением о первом месяце в регулярном чемпионате КХЛ.

«Лучшая команда КХЛ в сентябре? Понятно, что это «Торпедо». Началось почкование, и теперь можно смотреть за «Северсталью». В первый месяц мне понравилось то, что пошел откат к первым сезонам в КХЛ, — включаешь какой-то матч и реально не знаешь, чем он закончится. Конечно, это во многом связано с тем, что ЦСКА и СКА не в порядке: у одних затянувшееся чемпионское похмелье, у других — кардинальная перестройка», — цитирует Скворцова «РБ Спорт».

«Торпедо» находится в тройке лидеров чемпионата в Западной конференции. Лидирует в турнирной таблице Запада «Локомотив», «Торпедо» уступает ярославцам четыре очка.

источник: «РБ-Спорт»
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