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Гол Кучерова не спас «Тампу» от разгрома в матче с «Флоридой»

«Молнии» не смогли сдержать атаку финалиста прошлого сезона.
Гол Кучерова не спас «Тампу» от разгрома в матче с «Флоридой»
06 октября 2023 08:09
автор: Виталий Стопин
автор фото: НХЛ

Минувшей ночью состоялся очередной предсезонный матч НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флоридой Пантерз». Встреча прошла в Тампе на льду «Амали-Арены» и завершилась победой финалистов Кубка Стэнли — 2023 со счётом 6:3.

Дублем в составе «Флориды» отметился Кевин Стенлунд, а ещё по разу отличились Ээту Луостаринен, Ник Казинс, Зак Далпе и Райан Ломберг.

У «Тампы» точными бросками отметились Виктор Хедман, Никита Кучеров и Стивен Стэмкос. Также на счету Кучерова одна результативная передача. Российский защитник «молний» Михаил Сергачёв на этот раз не отметился результативными действиями.

Новый сезон НХЛ стартует 10 октября. В стартовый игровой день регулярного чемпионата действующий чемпион «Вегас Голден Найтс» встретится с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» сразится с «Питтсбург Пингвингз».

источник: «Советский спорт»
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