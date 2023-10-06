Гол Кучерова не спас «Тампу» от разгрома в матче с «Флоридой»

Минувшей ночью состоялся очередной предсезонный матч НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флоридой Пантерз». Встреча прошла в Тампе на льду «Амали-Арены» и завершилась победой финалистов Кубка Стэнли — 2023 со счётом 6:3.

Дублем в составе «Флориды» отметился Кевин Стенлунд, а ещё по разу отличились Ээту Луостаринен, Ник Казинс, Зак Далпе и Райан Ломберг.



У «Тампы» точными бросками отметились Виктор Хедман, Никита Кучеров и Стивен Стэмкос. Также на счету Кучерова одна результативная передача. Российский защитник «молний» Михаил Сергачёв на этот раз не отметился результативными действиями.

Новый сезон НХЛ стартует 10 октября. В стартовый игровой день регулярного чемпионата действующий чемпион «Вегас Голден Найтс» встретится с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» сразится с «Питтсбург Пингвингз».