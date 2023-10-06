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Гол Ничушкина не помог «Колорадо» обыграть «Вегас», Георгиев совершил 22 сэйва

Сезон в НХЛ стартует в ночь на 11 октября.
06 октября 2023 08:28
автор: Александр Поволоцкий

«Вегас» на своём льду одержал победу над «Колорадо» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги.

Встреча на льду «Т-Мобайл Арены» завершилась победой рыцарей со счётом 4:3.

В составе »Вегаса» шайбы забросили Николя Руа, Джонатан Маршессо, Пол Коттер и россиянин Павел Дорофеев. На счету форварда Ивана Барбашева голевая передача.

У «Колорадо» отличились Райан Джохансен, Натан Маккиннон и российский нападающий Валерий Ничушкин. Вратарь «лавин» Александр Георгиев отразил 22 броска из 26.

В своем первом матче сезона «Вегас» сыграет с «Сиэтлом» (11 октября), а «Колорадо» встретится с «Лос-Анджелесом» (12 октября).

источник: «Советский спорт»
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