Гол Ничушкина не помог «Колорадо» обыграть «Вегас», Георгиев совершил 22 сэйва

«Вегас» на своём льду одержал победу над «Колорадо» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги.

Встреча на льду «Т-Мобайл Арены» завершилась победой рыцарей со счётом 4:3.

В составе »Вегаса» шайбы забросили Николя Руа, Джонатан Маршессо, Пол Коттер и россиянин Павел Дорофеев. На счету форварда Ивана Барбашева голевая передача.

У «Колорадо» отличились Райан Джохансен, Натан Маккиннон и российский нападающий Валерий Ничушкин. Вратарь «лавин» Александр Георгиев отразил 22 броска из 26.

В своем первом матче сезона «Вегас» сыграет с «Сиэтлом» (11 октября), а «Колорадо» встретится с «Лос-Анджелесом» (12 октября).