Гол Протаса помог «Вашингтону» победить «Коламбус». Овечкин — без результативных действий

В Коламбусе (штат Огайо, США) прошёл предсезонный матч команд НХЛ между «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой «столичных» со счётом 4:2.

В составе «Вашингтона» точными бросками отметились Бек Маленстин, Райли Саттер, Энтони Манта, а также белорусский нападающий Алексей Протас. Капитан «Кэпс» Александр Овечкин на этот раз не отметился результативными действиями. Его партнёр по звену и соотечественник Иван Мирошниченко также покинул лёд без набранных баллов за результативность. Защитник Александр Алексеев отметился результативной передачей.

У «Коламбуса» отличились Брендан Гонс и Маркус Бьёрк.

«Вашингтон» первый матч в новом сезоне НХЛ проведёт 13 октября, когда на своём льду примет «Питтсбург Пингвинз». «Коламбус» на день раньше встретится с «Филадельфией Флайерз».