Защитник «Ак Барса» Лямкин высказался о волевой победе над «Авангардом»

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин прокомментировал игру команды в матче регулярного чемпионата с «Авангардом».

Напомним, что встреча завершилась победой казанского клуба (5:4) в овертайме. »Ак Барс» трижды отыгрывались в счёте.

«Конечно, настрой был хороший, особенно после крупного поражения позавчера. Хорошо, что выиграли. Было тяжело возвращаться трижды в игру? Нет, игра была интересная, мне кажется. Они хорошо атаковали, и мы забивали голы. Не думали, что не сможем отыграться», — приводит «Метарейтинг» слова Лямкина.

«Ак Барс» поднялся на третье место в Восточной конференции. В активе казанской команды 19 очков после 14 игр. У «Авангарда» 16 очков. Омичи идут шестыми на Востоке.