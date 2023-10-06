Ковальчук высказался о возможном завершении карьеры

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук заявил, что в ближайшее время ему придётся принимать решение — либо возобновлять спортивную карьеру, либо объявлять о её завершении. Ранее сообщалось, что в услугах 40-летнего нападающего заинтересован «Спартак».

«Конечно, уже скоро придёт пора принимать решение, потому что остаётся не так много времени, сезон уже самом в разгаре.

Откуда мотивация продолжать карьеру? Самое главное — физическое состояние и цели, которые преследует та или иная команда, куда ты переходишь. Ранее я уже говорил, что нужно со всеми пообщаться и после этого принять решение», — приводит слова Ковальчука Sport5.by.

Илья Ковальчук в сезоне-2020/2021 помог «Авангарду» впервые в истории завоевать Кубок Гагарина. На данный момент 40-летний россиянин находится в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что хоккеист мечтает стать членом «Тройного золотого клуба» . В него входят игроки, победившие на Олимпиаде, чемпионате мира, а также завоевавшие Кубок Стэнли. Ковальчуку для этого не хватает последнего.