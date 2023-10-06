«Авангард» не планирует увольнять главного тренера Михаила Кравца

Руководство «Авангарда» не рассматривают вариант с увольнением главного тренера Михаила Кравца. 59-летний российский специалист продолжит возглавлять омичей.

Как сообщает «Чемпионат», «ястребы» под руководством Кравца готовится к домашней серии, и сейчас никаких других вариантов руководство клуба не рассматривает.

После четырёхматчевой серии поражений СМИ стали тиражировать информацию о грядущей отставке Кравца. Выездную серию «Авангард» начал с поражений от «Сибири», «Нефтехимика», «Автомобилиста» и московского «Динамо». Однако после серии поражений «Авангард» сумел одержать две гостевые победы — над «Куньлунь Ред Стар» и «Торпедо». Накануне, 5 октября, в заключительном матче выездной серии «ястребы» в Казани уступили «Ак Барсу» в овертайме со счётом 4:5.

На данный момент «Авангард» провёл 13 матчей, набрал 16 очков и занимает шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ.