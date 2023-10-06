Хоккейный агент Дэн Мильштейн: Амиров ни разу не сдался, всегда был на позитиве

Агент Дэн Мильштейн рассказал про общение с российским нападающим Родионом Амировым.

Напомним, что 21-летний хоккеист ушёл из жизни 14 августа. Ранее у Амирова была обнаружена опухоль головного мозга.

«Помню, как он был в Торонто, куда прилетел тренироваться. Увы, болезнь начала прогрессировать. В час ночи мне позвонили и сказали срочно его забирать, иначе до родины он может больше не доехать. Это был конец октября 2022 года. Утром я приехал, мы пошли к доктору. Затем забрал Родиона к себе домой во Флориду, чтобы он мог немного позагорать на солнце и покупаться в океане. Спросил у Роди: «Ты как?». А он ответил: «Я нормально, но сильно переживаю за родителей». Родион ни разу не сдался, не опустил рук, всегда был на позитиве», — цитирует Мильштейна «Чемпионат».

В прошлом году Родион прохoдил шестинедельный курс химиотерапии в Германии. Амировa похоронили в селе Богдановка Ишимбaйского района Башкортостана.