Агент голкипера «Тампы» Василевского рассказал о состоянии игрока после операции

Агент российского вратаря «Тампа-Бэй» Андрея Василевского после перенесённой операции.

Напомним, что 29-летний хоккеист успешно перенес хирургическое вмешательство по поводу грыжи поясничного отдела позвоночника. Ожидается, что Василевский пропустит около двух месяца нового сезона НХЛ.

«Андрей через два дня после операции пошёл на арену посмотреть на игру и пройти необходимые процедуры. Он в великолепном настроении: уже начал готовиться к сезону, тренировать неповреждённые части тела, вовсю общаться с ребятами по команде», — цитирует Мильштейна «Чемпионат».

В минувшем сезоне Василевский провёл 60 матчей с 91,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,65.