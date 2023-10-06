«Адмирал» обыграл дома «Ладу» в матче чемпионата КХЛ

«Адмирал» на своём льду обыграл «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча во Владивостоке завершилась со счётом 3:2 в пользу приморской команды.

У «Адмирала» шайбы забросили Прохор Корбит (12-я минута), Николай Чебыкин (44-я) и Алексей Соловьёв (58-я). Авторами голов «Лады» стали Максим Минеев (19-я) и Никита Попугаев (53-я)

Отметим, что клуб из Владивостока занимает 9-е место в таблице Восточной конференции, набрав 12 очков. «Лада» идёт второй (20 очков).

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Адмирал» – «Лада» – 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Голы: Корбит, 11:51; Чебыкин, 43:09; Соловьёв, 57:01 - Минеев, 18:07; Попугаев, 52:38/