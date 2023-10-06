Агент Аскарова оценил перспективы голкипера стать первым номером в «Нэшвилле»

Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы вратаря «Нэшвилл Предаторз» Ярослава Аскарова, поделился мнением о подготовке своего клиента к новому сезону.

«Он хорошо подготовился к началу сезона. В этом году Ярослав начнёт в роли первого вратаря в системе клуба в АХЛ, его будут периодически поднимать в главную команду. «Нэшвилл» видит в Аскарове будущего первого номера. Просто сейчас было принято решение, что вместо того, чтобы быть вторым вратарём и играть всего 10–15 матчей в НХЛ, Ярослав проведёт гораздо больше встреч в АХЛ. Так будет лучше для его развития», — приводит слова агента «Чемпионат».

В сезоне-2022/2023 Аскаров играл в АХЛ в составе «Милуоки Адмиралс», за который провёл 48 матчей в регулярном чемпионате, пропустив в среднем 2,69 шайбы с показателем отражённых бросков в 91,1%. На стадии плей-офф россиян принял участие в 12 играх, пропуская в среднем 2,70 шайбы и отражая 90,3% бросков. Также он сыграл одну встречу в Национальной хоккейной лиге.