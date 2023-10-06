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Три российских хоккеиста вошли в топ-20 лучших игроков НХЛ по версии TSN

Первые десять мест рейтинга пока не объявлены.
06 октября 2023 16:58
автор: Глеб Шевяков

Спортивное издание TSN представило 50 лучших хоккеистов Национальной хоккейной лиги современности. Стали известны фамилии игроков с 11-го по 20-е места. В них вошли три россиянина.

На 12-й строчке списка оказался российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Он обошёл канадца, капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, который расположился на 13-й позиции. 19-е место занял соотечественник Капризова, голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Топ-20 замкнул ещё один представитель России, вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин.

В настоящее время TSN не опубликовала рейтинг с 10-го по первое места.

источник: TSN
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