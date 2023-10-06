«Автомобилист» разгромил «Сибирь» в гостевом матче КХЛ

Хоккеисты «Автомобилиста» на выезде одержали победу над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Очная встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Николая Заварухина.

За гостей заброшенными шайбами отметились Олег Ли (17-я минута), Максим Осипов (23), Брукс Мэйсек (54) и Василий Филяев (55).

Таким образом, «Автомобилист» набирает 20 очков и поднимается на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» идёт на пятой позиции, имея в своём активе 16 очков.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Сибирь» (Новосибирская область) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: – Ли, 16:01; Осипов, 22:47; Мэйсек, 53:22; Филяев, 54:16.