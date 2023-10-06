Вратарь Серебряков прокомментировал свой переход из «Адмирала» в СКА

Лучший голкипер прошлого сезона НХЛ и новичок СКА Никита Серебряков ответил на вопрос о своей реакции на состоявший переход из «Адмирала».

27-летний хоккеист подчеркнул, что у него не возник конфликт с руководством клуба из Владивостока на фоне смены команды.

«Потрясающие эмоции. Был очень счастлив, что всё закончилось, и переход состоялся. Была только радость. Перед переходом у меня было небольшое повреждение. Мог сыграть 30 сентября с «Автомобилистом». Но тренеры решили, что я недостаточно готов. А так я должен был выйти на первую домашнюю игру с «Ладой». Я не ругался с руководством «Адмирала». Мы, наоборот, пришли к общему знаменателю, пожали друг другу руки. У нас отличные отношения, никаких забастовок не было», – приводит слова Серебрякова «Матч ТВ».

В сезоне-2022/2023 Серебряков был признан лучшим вратарём Континентальной хоккейной лиги. В нынешнем розыгрыше КХЛ он провёл шесть матчей и отразил 92,02 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,48.