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«Металлург» продлил победную серию до четырёх матчей в КХЛ, обыграв «Салават Юлаев»

Встреча хоккейных клубов прошла в Магнитогорске.
06 октября 2023 19:49
автор: Глеб Шевяков

«Металлург» на своей площадке победил «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Очная встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу магнитогорской команды.

За хозяев хет-трик оформил Никита Гребёнкин (6-я, 49-я, 60-я минуты), по шайбе забросили Никита Михайлис (28), Александр Петунин (40) и Роман Канцеров. В составе гостей голами отметились Егор Сучков (43), Иван Дроздов (49) и Данил Алалыкин.

Таким образом, «Металлург» одерживает четвёртую победу подряд, набирает 25 очков и по-прежнему лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават» располагается на восьмой позиции, имея в своём активе 14 очков.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Металлург» (Магнитогорск) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 6:3 (1:0, 2:0, 3:2)

Голы: Гребёнкин, 05:35; Михайлис, 27:44 (бол.); Петунин, 39:48; Гребёнкин, 48:52 (бол.); Канцеров, 54:52; Гребёнкин, 59:34 (мен.) – Сучков, 42:32; Дроздов, 48:32 (мен.); Алалыкин, 55:08.

источник: «Советский спорт»
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