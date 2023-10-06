«Это добавляет седых волос». Разин — о 6 голах в третьем периоде матча с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». К третьему периоду хозяева вели 3:0, однако по итогам заключительной двадцатиминутки был зафиксирован счёт 6:3.

«Салават» играл не в свойственный для них хоккей – активно, агрессивно весь матч, но мы были к этому готовы. Два периода действовали хорошо, в третьем периоде отрезочек получился нехороший.

Конечно, когда всё переворачивается с ног на голову за 5-10 минут, это добавляет седых волос тренерам. Но победа есть победа. Самое главное, зрителям понравилось. Командой я доволен», — цитирует Разина «Чемпионат».

Для «магнитки» это уже четвёртая победа подряд. С 25 очками команда лидирует на Востоке. У «Салавата Юлаева» 14 баллов и восьмая строчка.