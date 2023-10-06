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СКА в Москве добился волевой победы над ЦСКА

Армейское дерби осталось за Питером.
СКА в Москве добился волевой победы над ЦСКА
06 октября 2023 21:15
автор: Тимур Пацюк
автор фото: РИА Новости

Сегодня, 6 октября, в Москве состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между местным ЦСКА и СКА. Питерцы одержали победу – 3:2.

Уже на 40-й секунду счёт открыл Владислав Каменев. Затем отличился Арсений Грицюк – 1:1. В дебюте второго периода Павел Карнаухов снова вывел москвичей, однако на это у СКА ответили Сергей Толчинский и Михаил Воробьёв.

Подопечные Романа Ротенберга с 14 очками занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. У ЦСКА 15 баллов и седьмая строчка. При этом команда Фёдорова является действующим обладателем Кубка Гагарина.

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