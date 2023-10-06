Роман Ротенберг: уровень хоккея в матче с ЦСКА ничуть не отставал от НХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:2).

«Очень здорово, когда хоккей такого высокого уровня. Честно, было бы больше таких игр у нас, мы бы двигались вперёд. Потому что в такой конкуренции ребята развиваются. Конечно, уровень хоккея был очень высокий. Ничем не отстаёт от игр НХЛ», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

Напомним, СКА пропустил уже на 40-й секунде от Владислава Каменева. Однако Арсений Грицюк восстановил равенство на табло. В оставшееся время у ЦСКА забил Павел Карнаухов, у СКА отличились Сергей Толчинский и Михаил Воробьёв.