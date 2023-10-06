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Минское «Динамо» прервало пятиматчевую победную серию «Локомотива»

Команда из Беларуси обыграла ярославцев в серии буллитов.
06 октября 2023 22:04
автор: Александр Бойченко

В пятницу, 6 октября, на стадионе «Минск-Арена» прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между «Динамо» и ярославским «Локомотивом». Победу одержали хозяева площадки со счетом 3:2 Б.

В составе минского коллектива отличились Виталий Пинчук (19-я минута) и Вадим Мороз (37). Победный буллит реализовал американский форвард Сэм Анас. У «железнодорожников» отметились Александр Волков (33) и Ярослав Лихачев (41).

Таким образом, «Локомотив» прервал пятиматчевую победную серию. На счету клуба из Ярославля 23 балла и первое место Западной конференции. «Динамо» набрало 16 очков и идет на шестой позиции.

В следующем матче «Динамо» сыграет на выезде с «Кульнулем» 11 октября, а «Локомотив» примет «Торпедо» двумя днями ранее.

КХЛ, регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) – «Локомотив» (Ярославль) 3:2

Голы: Пинчук 19, Мороз 37, Анас (Б), – Волков 33, Лихачев 41

источник: «Советский спорт»
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