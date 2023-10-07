Гол Малкина помог «Питтсбургу» победить «Баффало» в предсезонном матче НХЛ

Подошёл к концу предсезонный матч НХЛ, в котором «Баффало» принимало на своей площадке «Питтсбург».

Отметим, что игра закончилась со счётом 7:4 в пользу гостей.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой. Также в составе победителей отличились Маркус Петтерссон, Ларс Эллер, Джефф Картер, Крис Летанг и Дрю О’Коннор, оформивший дубль.

За «Баффало» голы забили Виктор Олофссон, Закари Бенсон, Джон-Джейсон Петерка и Кейси Миттельштадт.

Напомним, новый сезон НХЛ стартует 11 октября.