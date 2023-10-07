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Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби подрался в предсезонном матче НХЛ с «Баффало» (ВИДЕО)

Сид полез защищать партнёра по команде.
07 октября 2023 09:12
автор: Виталий Стопин

В Баффало (штат Нью-Йорк, США) на льду «Кибэнк-центра» минувшей ночью был сыгран предсезонный матч команд НХЛ между «Баффало Сэйбрз» и «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой «пингвинов» со счётом 7:4.

По ходу матча капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби подрался с нападающим «клинков» Пейтоном Кребсом. Форвард хозяев льда за несколько секунд до стычки применил жёсткий силовой приём против одноклубника Кросби — защитника Криса Летанга. В итоге Сидни постарался отомстить за товарища.

Отметим, что в этой встрече заброшенной шайбой отметился российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.

источник: «Советский спорт»
Гол Малкина помог «Питтсбургу» победить «Баффало» в предсезонном матче НХЛ
Гол Малкина помог «Питтсбургу» победить «Баффало» в предсезонном матче НХЛ
Встреча завершилась со счётом 7:4.
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