Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби подрался в предсезонном матче НХЛ с «Баффало» (ВИДЕО)

В Баффало (штат Нью-Йорк, США) на льду «Кибэнк-центра» минувшей ночью был сыгран предсезонный матч команд НХЛ между «Баффало Сэйбрз» и «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой «пингвинов» со счётом 7:4.

По ходу матча капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби подрался с нападающим «клинков» Пейтоном Кребсом. Форвард хозяев льда за несколько секунд до стычки применил жёсткий силовой приём против одноклубника Кросби — защитника Криса Летанга. В итоге Сидни постарался отомстить за товарища.

Отметим, что в этой встрече заброшенной шайбой отметился российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.