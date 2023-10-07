Обладатель Кубка Гагарина Анисин: КХЛ неинтересно смотреть, играют как роботы

Обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин раскритиковал клубы КХЛ за излишне закрытую манеру игры.

«Вот многие говорят, что вот, мол, у нас на хоккей не ходят. Дело в том, что неинтересно смотреть. Играют как роботы. Мне кажется, нам надо перестраиваться на скоростной и комбинационный хоккей. Брать вектор развития Нижнего Новгорода. Потому что по мысли – это что-то схожее с НХЛ», – цитирует Анисина пресс-служба ВХЛ.

В нынешнем сезоне 35-летний Анисин выступает за клуб ВХЛ «Норильск». Ранее форвард играл за воскресенский «Химик», московские ЦСКА, «Крылья Советов» и «Динамо», новосибирскую «Сибирь», череповецкую «Северсталь», нижнекамский «Нефтехимик» и украинский «Донбасс».