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Андрей Скабелка уволен с поста главного тренера «Барыса»

Белорусский специалист не смог выправить ситуацию.
Андрей Скабелка уволен с поста главного тренера «Барыса»
07 октября 2023 11:26
автор: Виталий Стопин
автор фото: РИА Новости

Руководство «Барыса» приняло решение уволить Андрея Скабелку с поста главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Исполнять обязанности главного тренера «Барыса» в ближайших матчах будет Галым Мамбеталиев. Он работает в системе клуба с 2009 года.

Андрей Скабелка возглавлял «Барыс» с 2018 по 2020 годы, а также с мая 2022 года. Под его руководством казахстанская команда дважды выходила во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина.

«Барыс» в 15 матчах нынешнего сезона КХЛ одержал лишь три победы и сейчас занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции. Казахстанский клуб проиграл семь из последних восьми матчей.

В следующем матче «Барыс» на своём льду примет челябинский «Трактор». Матч состоится в Астане 9 октября и начнётся в 16:30 мск.

источник: ХК «Барыс»
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